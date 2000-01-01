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МотоРубашка STARKS Room Biker (Черно/Красный)
Категории: МотоКуртки и CafeRacer
Мотоциклетная рубашка, изготовлена как элемент мотоэкипировки для летней, жаркой погоды.
Изготовлена в стиле Urban Style (элемент городской экипировки в стиле городской одежды)
Произведена по всем требованиям к защитной мото куртке.
Основная ткань- Поливискоза.
Ткань гораздо прочнее обычной фланелевой ткани на истирание и разрыв.
Арамидной тканью (Кевларом) закрыты все места подверженные к трению при падении:
Спина, плечи, локти.
Топовый комплект защитных вставок марки XY уровня безопасности Level 2 в плечах и локтях, Сертифицирована по стандарту CE.
В спине- не сертифицированная защитная вставки из вспененного материала*
*Рекомендуется заменить на Сертифицированную защитную вставку XY 901 Level 2.
Мото рубашка имеет светоотражающие элементы на груди, локтях и спине для пассивной безопасности в темное или пасмурное время.
Доступна в 2-х цветовых решениях:
Красный, Горчичный.
Табель мер
|
S
44-46
|
M
46-48
|
L
48-50
|
XL
50-52
|
2XL
52-54
|
Допустимое отклонение +/- см
|
Рост
|
170-176
|
176-182
|
176-182
|
182-188
|
182-188
|
3,0
|
Длина спинки по центру от горловины до низа , см
|
69,7
|
72,8
|
72,9
|
76
|
76,1
|
1,0
|
Обхват груди ,см
|
88-92
|
92-96
|
96-100
|
100-104
|
104-108
|
1,5
|
Обхват талии ,см
|
76-80
|
80-84
|
84-88
|
88-92
|
92-96
|
1,5
|
Обхват бедер ,см
|
100-102
|
102-106
|
106-108
|
106-108
|
108-112
|
1,5
|
Длина рукава , см
|
67,2
|
68,3
|
68,3
|
69,5
|
69,5
|
1,0
|
½ Ширина рукава внизу,см
|
10
|
10,5
|
11
|
12
|
12
|
0,5
|Бренд
|STARKS
|Пол
|муж.
|Размер
|S, M, L, XL, XXL
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