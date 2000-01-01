МотоРубашка STARKS Room Biker (Черно/Красный)

Мотоциклетная рубашка, изготовлена как элемент мотоэкипировки для летней, жаркой погоды.



Изготовлена в стиле Urban Style (элемент городской экипировки в стиле городской одежды)

Произведена по всем требованиям к защитной мото куртке.

Основная ткань- Поливискоза.

Ткань гораздо прочнее обычной фланелевой ткани на истирание и разрыв.

Арамидной тканью (Кевларом) закрыты все места подверженные к трению при падении:

Спина, плечи, локти.

Топовый комплект защитных вставок марки XY уровня безопасности Level 2 в плечах и локтях, Сертифицирована по стандарту CE.

В спине- не сертифицированная защитная вставки из вспененного материала*

*Рекомендуется заменить на Сертифицированную защитную вставку XY 901 Level 2.

Мото рубашка имеет светоотражающие элементы на груди, локтях и спине для пассивной безопасности в темное или пасмурное время.

Доступна в 2-х цветовых решениях:

Красный, Горчичный.



Табель мер