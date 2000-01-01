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МотоРубашка STARKS Room Biker (Черно/Красный)

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МотоРубашка STARKS Room Biker (Черно/Красный)
8 990 руб.
В наличии
Товар с выбранным набором характеристик недоступен для покупки
МотоРубашка с Кевларом и защитными вставками в плечах, локтях, спине.
Пол:
муж.
Размер:
S M L XL XXL
Кол-во:

Категории: МотоКуртки и CafeRacer

Мотоциклетная рубашка, изготовлена как элемент мотоэкипировки для летней, жаркой погоды.

Изготовлена в стиле Urban Style (элемент городской экипировки в стиле городской одежды)

Произведена по всем требованиям к защитной мото куртке.

Основная ткань- Поливискоза.

Ткань гораздо прочнее обычной фланелевой ткани на истирание и разрыв.

Арамидной тканью (Кевларом) закрыты все места подверженные к трению при падении:

Спина, плечи, локти.

Топовый комплект защитных вставок марки XY уровня безопасности Level 2 в плечах и локтях, Сертифицирована по стандарту CE.

В спине- не сертифицированная защитная вставки из вспененного материала*

*Рекомендуется заменить на Сертифицированную защитную вставку XY 901 Level 2.

Мото рубашка имеет светоотражающие элементы на груди, локтях и спине для пассивной безопасности в темное или пасмурное время.

Доступна в 2-х цветовых решениях:

Красный, Горчичный.

Табель мер

S

44-46

M

46-48

L

48-50

XL

50-52

2XL

52-54

Допустимое отклонение +/- см

Рост

170-176

176-182

176-182

182-188

182-188

3,0

Длина спинки по центру от горловины до низа , см

69,7

72,8

72,9

76

76,1

1,0

Обхват груди ,см

88-92

92-96

96-100

100-104

104-108

1,5

Обхват талии ,см

76-80

80-84

84-88

88-92

92-96

1,5

Обхват бедер ,см

100-102

102-106

106-108

106-108

108-112

1,5

Длина рукава , см

67,2

68,3

68,3

69,5

69,5

1,0

½ Ширина рукава внизу,см

10

10,5

11

12

12

0,5
Бренд STARKS
Пол муж.
Размер S, M, L, XL, XXL
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